زيادة بمليار نسمة في 12 عاما.. الأمم المتحدة تكشف عن عدد سكان العالم

كشفت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يتجاوز اليوم عتبة 8 مليارات نسمة، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على موارد الكوكب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".

وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية؛ إذ إن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

وأوضح غوتيريش، في مقال له، أورده موقع الأمم المتحدة، أن هناك مليارات من الناس يكابدون المشاق، ومئات الملايين يواجهون الجوع بل المجاعات.

وأضاف أن هناك أعدادا لم يسبق لها مثيل تنتقل بحثا عن الفرص، وسعيا للتخفيف من أعباء الديون، ووطأة المصاعب والحروب والكوارث المناخية، غير أنه أكد في هذا الصدد إيمانه بجدوى الإبداع البشري والتضامن الإنساني.

وحسب غوتيريش، فإن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، ومعظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك يعرّض أهداف التنمية للخطر.

وإذا كان استغرق نمو سكان العالم من 7 إلى 8 مليارات 12 عاما، سيستغرق الأمر نحو 15 عاما حتى يبلغ عددهم 9 مليارات، وفقا للأمم المتحدة.

وبينما عبر بعض الخبراء عن خشيتهم من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.