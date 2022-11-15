إثيوبيا.. أول قافلة إغاثة دولية تصل إلى تيغراي بعد وقف إطلاق النار

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -اليوم الثلاثاء- وصول أول قافلة طبية إلى إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، في أعقاب اتفاق السلام الموقّع أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

وقال المتحدث باسم اللجنة في إثيوبيا إن أول قافلة إمدادات طبية من الصليب الأحمر وصلت إلى ميكيلي عاصمة الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في كلمة أمام نواب البرلمان- تعهده بالالتزام ببنود الاتفاق مع جبهة تيغراي.

وقال "ناقشنا الاتفاق ووقّعناه. ما هو متوقّع منا بعد ذلك، تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص".

وقد أعلن الاتحاد الأفريقي أوائل الشهر الجاري اتفاق الأطراف المتحاربة في إثيوبيا على "وقف دائم" للأعمال العدائية، في الصراع المستمر منذ عامين.

وينصّ الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على نزع سلاح جبهة تيغراي، واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب.

واتفق طرفا النزاع -أيضًا- على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في تيغراي والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.