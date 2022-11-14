وسط خلاف بين الدولتين.. فرنسا تدعو أوروبا "لاتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران الأحد أن فرنسا طلبت من أوروبا الإسراع في اتخاذ قرار بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" (Ocean Viking) التي تحمل 230 مهاجرا.

وأنزلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" (SOS Mediterranee) الفرنسية غير الحكومية العاملة قبالة سواحل ليبيا ناجين في فرنسا لأول مرة.

وانتقد فيران مجددا الأحد عبر تلفزيون "بي إف إم تي في" إيطاليا لرفضها استقبال السفينة، قائلا إن القرار الإيطالي أحادي الجانب غير مقبول ويستدعي ردودا أوروبية.

وتابع "الإجابة الأولى إنسانية، وقد تمت برسو السفينة في ميناء تولون الجمعة، أما الإجابة الثانية فهي التذكير بالتزامات إيطاليا وإذا رفضت يتم النظر في أي إجراء مفيد".

وأردف فيران قائلا إن فرنسا طلبت من أوروبا الإسراع باتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجبة في وقت "تتخلى إيطاليا فيه عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وأصدقائها الفرنسيين".

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن إنزال المهاجرين إجراء "استثنائي فرضه واجب الإنسانية"، مؤكدا أن القانون البحري ينص على أن هذا الإنزال يجب أن يتم قرب منطقة الإنقاذ أي بين ليبيا وإيطاليا.

وأثناء إعلانه الخميس قرار السماح برسو أوشن فايكينغ، كشف دارمانان أن فرنسا ستعلق "بأثر فوري" التزامها استقبال 3500 مهاجر يوجدون حاليا في إيطاليا.

غضب إيطالي

في المقابل، أدانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني رد فعل فرنسا، معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر".

وأكدت إيطاليا أن دولا عدة تعهدت منذ يونيو/حزيران الماضي باستقبال 8 آلاف مهاجر لمساعدة روما، لكنها لم تستقبل سوى 117 منهم.

وتم وضع 190 من المهاجرين الذين أنزلتهم أوشن فايكينغ في فرنسا بمركز حول بهذه المناسبة إلى منطقة انتظار دولية مغلقة وآمنة.

وقد بدأ موظفو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية النظر بمطالب لجوئهم، في حين أودع اثنان المستشفى، وفق السلطات المحلية، كما يساعدهم الصليب الأحمر على التواصل مع عائلاتهم.

وزار المركز الأحد عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلو نقابة المحامين في تولون، في حين أعربت جمعيات عن أسفها لوضع المهاجرين في مركز مغلق.

وسيغادر ثلثا مهاجري أوشن فايكينغ فرنسا نحو 11 دولة أوروبية.