وزير العمل القطري يفنّد ادعاءات وسائل إعلام ونواب أوروبيون يحثّون الدوحة على مواصلة الإصلاحات

أشاد نواب أوروبيون بما قطعته قطر من إصلاحات في قوانين العمل، لا سيما بعد إلغاء نظام الكفالة، وذلك خلال لقاء نظّمته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ببروكسل مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري.

فيما طالب نواب آخرون قطر بالاستمرار في الاصلاحات المرتبطة بقوانين العمل بعد انتهائها من تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

من جانبه، فنّد المري الادعاءات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بشأن مشروعات مونديال "قطر 2022″، خلال الزيارة التي أجراها للبرلمان الأوروبي الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في جلسة الاستماع أمام البرلمان الأوروبي حول الإصلاحات العمالية في قطر، في بروكسل، وذلك بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق الانسان وبعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.#وزارة_العمل pic.twitter.com/ONZapkFTjx — وزارة العمل (@MOLQTR) November 14, 2022

وقال الوزير القطري إن هناك مبالغات ومزايدات وعنصرية تجاه تنظيم بلاده لهذه المناسبة العالمية، مؤكدًا أن قطر تقبل الانتقادات البنّاءة، لكنها ترفض الاعتماد على المصادر المغلوطة.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، وتستمر المنافسات إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.