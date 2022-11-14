مقدمة برامج ومحامية ميلانيا ترامب.. سلوفينيا تنتخب لأول مرة امرأة رئيسة للبلاد

انتخب السلوفينيون أمس الأحد ناتاسا بيرتش موسار -وهي محامية على صلة بالسيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب- أول امرأة رئيسة للبلاد.

وفازت بيرتش موسار المدعومة من حكومة يسار الوسط في الاستحقاق على وزير الخارجية السابق في هذه الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي.

ونالت بيرتش موسار -التي ترأست على مدى عقد هيئة حماية البيانات- نحو 54% من الأصوات، متقدمة على أنزي لوغار الذي نال نحو 46%، وفقا للجنة الانتخابات.

وقالت المرشحة الفائزة خلال مؤتمر صحفي "انتخبت سلوفينيا رئيسة تؤمن بالاتحاد الأوروبي والقيم الديمقراطية التي قام على أساسها الاتحاد"، مضيفة "سأبذل كل جهودي حتى يتحد السياسيون بشأن القضايا الإستراتيجية".

وتعهدت بيرتش موسار المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تكون "صوت المرأة" في سلوفينيا وفي الخارج و"سلطة أخلاقية" في منصبها الجديد الذي يعد فخريا إلى حد كبير.

وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير فإن الرئيس يظل هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول أيضا عن ترشيح العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم محافظ البنك المركزي، لكن يتعين على البرلمان التصديق على معظم الترشيحات.

وقالت مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة البالغة 54 عاما "لا يمكن للرئيس أن يكون محايدا وبلا رأي، لم أخشَ يوما التعبير عن رأيي".

واشتهرت الرئيسة المنتخبة بكونها المسؤولة عن تمثيل مصالح السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميلانيا ترامب المتحدرة من سلوفينيا، ومنع الشركات من تسويق منتجات تحمل اسمها.

وتعرضت بيرتش موسار لانتقادات بسبب الأنشطة الاستثمارية المربحة لزوجها، خصوصا في ملاذات ضريبية.

يشار أنه في الجولة الأولى تصدّر المرشح أنزي لوغار النتائج بعدما توزعت أصوات يسار الوسط بين بيرتش موسار ومرشح آخر، وتخلف الفائزة الرئيس المنتهية ولايته بوروت باهور (58 عاما) الذي أمضى ولايتين مدة كل منهما 5 سنوات.