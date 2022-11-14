مقتل 3 طلاب في إطلاق نار بجامعة فرجينيا الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أعضاء من فريق كرة قدم وإصابة 2 آخرين بجامعة فرجينيا في عملية إطلاق نار وقعت مساء الأحد.

وأضافت أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم كان طالبا في الجامعة، لافتة إلى أن الضحايا أعضاء في فريق كرة القدم الخاص بالجامعة.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" (Associated Press) الأميركية عن مدير الجامعة جيم ريان قوله إن الطلاب الضحايا "أعضاء في فريق كرة القدم بالجامعة"، ولقوا مصرعهم داخل حرم الجامعة.

وأضاف ريان أن إطلاق النار تسبّب في إصابة طالبين آخرين، أحدهما في حالة "حرجة".

كما أشار إعلام أميركي إلى أن الجريمة وقعت أثناء عودة حافلة فريق كرة القدم من رحلة إلى العاصمة واشنطن.

من جهتها، حددت الشرطة هوية المشتبه به وقالت إنه يدعى كريستوفر جونز (22 عاما) وهو طالب في جامعة فرجينيا. يذكر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم، وتبحث في دوافعه.

ويعد حادث إطلاق النار في فرجينيا هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح داخل الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية في السنوات الأخيرة.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعدّ قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم.

وقُتل في الولايات المتحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في 2021، مقابل 45 ألفا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.