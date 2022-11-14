مدير المخابرات المركزية الأميركية يلتقي نظيره الروسي في أنقرة

التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز برئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في العاصمة التركية أنقرة، وهو لقاء قال الكرملين إنه عقد بناء على طلب من واشنطن.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين "لقد جرت هذه المفاوضات بالفعل بمبادرة من الجانب الأميركي".

لكنه أكد أنه لن يدلي بأي معلومات عن فحوى اللقاء، الذي عقد في ضيافة جهاز المخابرات التركي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية موجود في أنقرة لنقل رسالة إلى نظيره في المخابرات الروسية بشأن العواقب المحتملة إذا أقدمت روسيا على استخدام الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن بيرنز "لا يجري مفاوضات من أي نوع. إنه لا يبحث تسوية للحرب في أوكرانيا"، وأضاف أنه سيثير أيضا قضايا الأميركيين المحتجزين في روسيا.

وتابع المسؤول الأميركي "نحن منفتحون للغاية بشأن حقيقة أن لدينا قنوات للتواصل مع روسيا بخصوص إدارة المخاطر، لا سيما المخاطر النووية والمخاطر على الاستقرار الإستراتيجي"، وأضاف أنه تم إطلاع أوكرانيا على اللقاء مسبقا.

وقد وردت أنباء خلال الشهر الجاري عن مشاركة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في محادثات سرية مع مسؤولين روس كبار بهدف تقليل مخاطر اندلاع حرب أوسع على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إن من المتوقع أن يجتمع الجانبان الأميركي والروسي قريبا لمناقشة استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة النووية، والتي توقفت منذ ما قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي.