شاهد.. لحظة اعتقال المتهمة بتفجير إسطنبول وهذا ما وجد في منزلها

بثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وصورا تظهر لحظة اعتقال المتهمة بتنفيذ عملية التفجير التي شهدها شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين.

ويظهر مقطع الفيديو فرقة من قوات الشرطة تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة، كما يظهر لحظة اعتقال وتقييد المشتبه فيها بتنفيذ التفجير، ثم اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية.

وقام عناصر الشرطة -كما يظهر في مقطع الفيديو- بتفتيش منزل وأغراض المتهمة بالاستعانة بالكلاب البوليسية.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı anların görüntüleri yayımlandı.https://t.co/I2iP7kCP1U pic.twitter.com/aPv0oHYtUu — TRT HABER (@trthaber) November 14, 2022

وقال مدير مكتب الجزيرة في تركيا عبد العظيم محمد إن المتهمة تقيم بمفردها في المنزل المذكور الواقع في أحد الأحياء القديمة بمدينة إسطنبول، والذي يحتوي على القليل من الأثاث.

وأضاف أنه عُثر معها على مسدس ومخزن للرصاص وكمية من المال، بعضها بالعملة التركية، وبعضها باليورو.

وقالت مصادر أمنية تركية إن المشتبه فيها بتنفيذ هجوم إسطنبول درّبها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت رويترز عن الشرطة التركية تأكيدها أن المتهمة بتنفيذ التفجير هي امرأة سورية، وأنها قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد.

وذكر والي إسطنبول أنه تم إلقاء القبض على 46 شخصا يشتبه في ضلوعهم بالتفجير الذي وقع في شارع الاستقلال.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı anların görüntüleri yayımlandı.https://t.co/I2iP7kCP1U pic.twitter.com/aPv0oHYtUu — TRT HABER (@trthaber) November 14, 2022

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن التقديرات الأولية تشير إلى أن التعليمات بتنفيذ التفجير صدرت من مدينة عين العرب (كوباني)، وإنهم يعتقدون أن منفذ التفجير عبر إلى تركيا عبر منطقة عفرين.

وأشار صويلو إلى أن التفجير المؤلم -الذي وقع أمس الأحد- يعد الأول الذي تشهده إسطنبول منذ 6 أعوام، مبينا أن قوى الأمن تمكنت من إحباط نحو 200 عمل إرهابي خلال العام الجاري.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لشارع الاستقلال لدى الشعب التركي كونه معلما سياحيا ومركزا للأعمال، مؤكدا أن بلاده تعلم جيدا معنى الرسالة التي بعثها مرتكبو هذا العمل الإرهابي.