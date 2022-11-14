شاهد.. فرار المتهمة بتفجير إسطنبول بين الجموع قبيل الانفجار بلحظات

وثق مقطع فيديو جديد لحظة فرار المتهمة بتنفيذ تفجير إسطنبول أمس الأحد بين جموع من الناس قبيل وقوع الانفجار بلحظات، إضافة إلى إجرائها اتصالا عبر هاتف نقّال.

وأدى التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وأعلنت مديرية الأمن التركية في إسطنبول اليوم الاثنين أن المتهمة التي ألقي القبض عليها فجرا مع 47 آخرين تحمل الجنسية السورية وتدعى أحلام البشير (23 عاما)، واعترفت أثناء التحقيق معها بانتمائها لوحدات الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.