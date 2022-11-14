حرص طلاب معهد أزهري في إحدى القرى بصعيد مصر على تأدية واجب العزاء في معلمهم الراحل وهم يرتدون الزي الأزهري الموحد المتمثل في "العمامة والقفطان".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو وصورا، أظهرت سلسلة تضم عشرات الطلاب بقرية الرحمانية قبلي، التابعة لمحافظة قنا جنوبي مصر في أثناء ذهابهم لأداء واجب العزاء.

وحرص طلبة الأزهر على ارتداء زيهم الموحد "العمامة والقفطان"، خلال تأدية واجب العزاء في وفاة شيخ معهد الرحمانية قبلي الإعدادي والثانوي الأزهري إبراهيم محمود بعد وفاته يوم الجمعة الماضي.

وخرج طلاب المعهد في الساعات الأولى من صباح السبت، مصطفين في طوابير بقيادة المعلمين داخل المعهد، وتوجهوا إلى واجب عزاء معلمهم، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على المعهد ومختلف أنحاء قرية الرحمانية بشرق النيل، مدينة نجع حمادي.

ووفق ما أفادت صحيفة محلية فإن طلاب المعهد الأزهري بمرحلتيه الإعدادي والثانوي، قدموا واجب العزاء في شيخ المعهد داخل ديوان عائلته، ثم عادوا بصحبة المعلمين مرة أخرى إلى المعهد لاستكمال اليوم الدراسي.

أحمد علي إبراهيم معلم اللغة الفرنسية بمعهد بنين الرحمانية قبلي الثانوي رثا شيخ المعهد نيابة عن هيئة التدريس بالمعهد وكذلك الطلاب سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نعى المدون خالد أبو كامل المدرس المتوفى قائلا "بقلوب مليئة بالحزن والأسى أنعي أستاذي وشيخي، تعجز الكلمات يا سيدي أن أعطيك حقك، وقد عرفتك عن قرب عالما عاملا وأبا ودودا هينا لينا، تأخذ بأيدينا بعلمك وعملك".