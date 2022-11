أعتقد أن عرقي هو الأفضل.. تعليقات عنصرية من معلم أميركي تجاه طلبته السود

أثار معلم أميركي جدلا، عقب تداول مقطع فيديو يوثق محادثة "عنصرية" له مع عدد من طلبته من ذوي البشرة السوداء، ادّعى خلالها أن عرقه الأبيض أفضل من العرق الأسود، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المعلم، معربين عن استنكارهم لتصريحاته.

وعلى المنصات الأميركية انتشر بشكل واسع مقطع الفيديو (حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على تويتر) الذي ظهر به المعلم وهو يخاطب طلبته قائلا "في أعماق قلبي، أنا شخصٌ أعتز بعرقي (الأبيض) مما يجعلني أؤمن بأن عرقي هو الأفضل".

وتابع المعلم كلامه بهدوء رغم ضحكات البعض واستهجان آخرين "أعتقد أن الجميع يعتقدون بذلك، لكنهم ليسوا صريحين فحسب". وحول سؤاله إذا ما كان يقرّ بأنه عنصري، قال "أظن أن الجميع عنصريون بهذا المستوى".

وردا على ذلك قال أحد الطلبة من ذوي البشرة السوداء "أنا لست عنصريا بالفعل، أنا أحب جميع الأشخاص". وأضاف آخر "لقد كنت أكنّ لك بعض الاحترام، لكنني لم أعد أحترمك".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الحادثة حصلت في مدرسة "بولز" للمرحلة المتوسطة بمدينة بفلوغرفيل في ولاية تكساس الأميركية، أثناء حصة استشارية، وهو نشاط غير منهجي يهدف لبناء الثقافة الأكاديمية والاجتماعية والعاطفية لدى الطلبة.

وبالرغم من عدم تحديد هوية المعلم، فإن الإعلام الأميركي أكد أن إدارة المدرسة علّقت عمل المعلم، وأحالته في إجازة إدارية يوم الجمعة الماضي إلى حين اكتمال التحقيق الذي يجريه قسم الموارد البشرية.

وشجبت مقاطعة مدارس بفلوغرفيل المستقلة، بحسب بيانٍ حصلت عليه وسائل إعلامية، تعليقات المعلم، ووصفتها بأنها غير ملائمة وغير مقبولة، وقدمت اعتذارها لأهالي الطلبة، وأكدت أنها لن تتسامح مع هذا النوع من التعليقات.

وأثار الفيديو المتداول للمعلم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وقال شون كينغ الكاتب والناشط الأميركي ضد العنصرية بحق ذوي البشرة السوداء "بينما يتحدث السياسيون البيض عن حظر نظرية العرق النقدية، لديهم رجال بيض في الفصول الدراسية يقومون بأشياء كهذه، لن أتحدث عن أثر ذلك على تعليمه وانضباطه على مر السنين".

وعلق المنتج الأميركي فرانكلين ليونارد، عبر حسابه على تويتر، قائلا "كان رد فعل الأطفال مناسبا: سخرية لا هوادة فيها وبيان فوري بأنه لا يستحق احترامهم".

