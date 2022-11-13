واشنطن جاهزة للمنافسة لكنها تأمل في التعاون.. بايدن يجري مشاورات قبل لقائه نظيره الصيني

قال جيك سوليفان -مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي- إن جو بايدن يأمل في إيجاد مجالات للتعاون مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما المزمع عقدها غدا الاثنين، رغم توتر العلاقات بين البلدين.

وأوضح سوليفان -خلال حديث مع صحفيين- أن الرئيس بايدن يرغب في الخروج من هذا الاجتماع بإيجاد مجالات يمكن للطرفين التعاون فيها بشأن قضايا جوهرية.

وأكد المسؤول الأميركي أن بايدن أوضح -خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- أن واشنطن جاهزة لمنافسة قوية من بكين، لكنها لا تسعى إلى النزاع معها، موضحا أن الرئيس بايدن تشاور مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن لقائه غدا الاثنين مع نظيره الصيني.

وشدد على أن بايدن سيكون صريحا ومباشرا، وقال نتوقع أن يكون الرئيس شي واضحا ومباشرا أيضا.

وأشار سوليفان إلى أن لدى الإدارة الأميركية شعورا جيدا جدا إزاء الأسس التي وضعناها في آسيان تمهيدا لقمة مجموعة العشرين.





وعقد بايدن والرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني قمة ثلاثية على هامش أعمال قمة آسيان، وأكد خلالها بايدن التحالفات الإستراتيجية لواشنطن في المنطقة، ووصف بايدن البلدين بأنهما "حليفان مهمان".

وكان بايدن قال اليوم الأحد -في كلمته أمام قمة شرق آسيا في كمبوديا- إن خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين ستظل مفتوحة لمنع حدوث صراع.

واختتمت اليوم قمة آسيان في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، من بين 3 قمم يشارك فيها زعماء عالميون هذا الأسبوع.

وتستضيف منطقة جنوب شرق آسيا أيضا قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا هذا الأسبوع، وسيلتقي قبلها بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ توليه منصبه، في وقت تراجعت فيه علاقات القوتين العظميين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.