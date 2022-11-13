ملك الأردن: حل القضية الفلسطينية يبدأ بانتهاء الاحتلال

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن حل القضية الفلسطينية يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها على رأس أولوياته.

وشدد الملك عبد الله الثاني –خلال "خطاب العرش" الذي ألقاه في افتتاح الدور الثاني للبرلمان الأردني- على أن بلاده تواصل القيام بدورها "المحوري" في الإقليم وتواكب التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن "هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها".

وقال ملك الأردن "لا سبيل لتجاوز القضية الفلسطينية إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الملك عبد الله الثاني تأكيد دور الأردن في "حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.