قبل أيام من عرض ميزانيته.. وزير المالية البريطاني يتحدث عن "قرارات صعبة"

أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأحد أن "قرارات صعبة جدا" ستُتخذ، منذرا بأن الضرائب سترتفع في مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة.

وقال هانت لشبكة "سكاي نيوز" (Sky News) "ستكون هناك بعض القرارات الصعبة جدا، لكننا بلد مرن، وبصراحة واجهنا تحديات أكبر في تاريخنا".

وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10%، وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة تكافح العديد من الأسر لدفع فواتيرها وتخشى الاضطرار إلى تشغيل التدفئة.

وأضاف وزير المالية البريطاني "سنضطر جميعا لدفع ضرائب أعلى بقليل، أخشى ذلك"، مضيفا أنه "سنطلب من الجميع تقديم تضحيات".

وذكرت صحف بريطانية أن هانت سيعلن تغييرا في الفئات الضريبة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء مع تخفيضات صارمة في الميزانية.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" (The Sunday Times) نقلت عن وزير المالية البريطاني أمس السبت قوله إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل.

ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيسا للوزراء الشهر الماضي، مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية، وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وكان من المقرر أن يقدم خطة ميزانية جديدة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن عندما عينه ريشي سوناك -الذي أصبح رئيسًا للوزراء- قال إنه سيكون من "الحكمة" تأجيل تقديم الميزانية إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أدت "ميزانية مصغرة" لتراس إلى ركود في سوق السندات؛ أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة.