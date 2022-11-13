على غرار "كوبري البلكونة".. صور لخط مترو ملاصق لشرفات المنازل في مصر

على غرار واقعة كوبري (جسر) البلكونة (الشرفة) التي أثيرت في مصر خلال مايو/أيار 2020، تداول نشطاء ومغردون صورا حديثة تخص أعمال إنشاءات بمسار المترو على بعد أمتار قليلة من المباني والعمارات السكنية بمحافظة الجيزة شمالي البلاد.

وعقب ساعات من نشرها، حذفت "الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة" صورا تخص أعمال الإنشاءات بمحطة مترو "إمبابة" من على صفحتها الرسمية، بعد تعرضها لانتقادات وتعليقات ساخرة.

بوابة الأهرام الحكومية ووسائل إعلام محلية أخرى نشرت صور أعمال الإنشاءات بمحطة المترو التي لم يتم افتتاحها حتى الآن، مما أثار حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل، بعد ظهور مسار المترو قرب المباني والعمارات السكنية.

وتدخل محطة مترو إمبابة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو القاهرة، وتضم هذه المرحلة 15 محطة.

وتظهر الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة اقتراب خط سير المترو من شرفات المنازل، فضلًا عن إحاطة المسار للعمارات السكنية من الناحيتين.

وانتقد بعض المتفاعلين مع الصور على المنصات التخطيط الهندسي لخط المترو من الأساس، على غرار انتقاد جسور كانت قد أثارت الجدل مسبقًا لقربها من العمارات السكنية، إلا أن تعليقات المدونين سلطت الضوء على حق الخصوصية لدى المتضررين بالمنطقة وإزعاجهم بعد تشغيل المحطة.

وعلق وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش على الصور المتداولة مغردًا: "مترو الأنفاق أصبح داخل بيوت الأهالي، لا قيمة للمواطن، وعليه الرحيل أو الترحيل بعيدًا".

صدق أو لاتصدق #مترو_الأنفاق أصبح داخل بيوت الأهالى .

صورا لأعمال إنشاء محطة مترو إمبابة،

حيث أنه لاقيمة للمواطن ، وعليه الرحيل أو الترحيل بعيدا . pic.twitter.com/vgmsAFsolO — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) November 12, 2022

وانتقد المغرد حاتم خط سير المترو في هذا المكان بقوله: "الصور قمة الاستهانة بخصوصية الناس، وقيمة ممتلكاتهم أصبحت صفرًا؟".

صور من أعمال محطة مترو الأنفاق في امبابة. قمة الإستهانة بخصوصية الناس وممتلكاتهم وأموالهم.

حد عارف الناس اللي اشترت الأرض وبنت العمارات دي واللي أشتروا الشقق دفعوا كام علشان يكونوا على شارع عمومي؟

طيب حد عارف أصحاب المحلات على الشارع بيوتهم اتخربت إزاي؟

قيمة ممتلكاتهم أصبحت صفرا. pic.twitter.com/QNS8buONOX — hatim (@hatimny) November 12, 2022

وفي المقابل، لم ير أحمد حمدي أي مشكلة في مسار خط المترو، إذ كتب على صفحته بفيسبوك: "الناس التي تنتقد المنظر لو رأت المترو في الصين وهو يخترق ناطحات السحاب أو وهو يدور حول المجمعات السكنية، سوف يقولون شعرا في كوكب الصين وجمال الفن المعماري، إنما في مصر هذا يثير النقد والهجوم".

ولم يسلم التخطيط لمسار مترو الأنفاق من الحس الفكاهي لدى المصريين، فغرد كثير منهم بسخرية من اقتراب المترو من العمارات والمباني السكنية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، علق المدون كريم يحيی ساخرًا: "رجاء، لو هناك مترو يمر داخل الشقة نفسها بحيث يصل ما بين المطبخ وغرفة النوم، ستكون فكرة عبقرية جدًا".

في حين قال المغرد عمرو بالواو: "إذا لم يعجبك الكوبري الموجود فوق المونوريل، خذ مترو فوق السرير، وعرفني بعدها كيف ستتنفس".

انت مش عاجبك الكوبري اللي فوق المونوريل خد مترو فوق االسرير ابقي وريني هتتنفس ازاي

إمبابة pic.twitter.com/LCFrpCC0k4 — عمرو بالواوⓂ️ (@AmrElSherif0) November 12, 2022

وقال أحد المعلقين ساخرًا: "أقترح عمل (بناء) سور خرساني حول مصر، ونريح أنفسنا من هذه التفاصيل".

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة يمتد على طول 6.6 كيلومترات، ويشمل 6 محطات، من بينها محطة نفقية، و4 محطات علوية، ومحطة واحدة سطحية عند محور روض الفرج.