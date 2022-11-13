حزب لبيد يصف تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بأنه يوم أسود للديمقراطية

وصف حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد تكليف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بـ "اليوم الأسود للديمقراطية الإسرائيلية".

جاء ذلك في بيان لهذا الحزب، نشره على حسابه بموقع تويتر، بعد وقت قصير من تكليف الرئيس يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وقال "هناك مستقبل" في بيانه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف للابتزاز من قبل شركائه، الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء".

وتابع "لن نتخلى أبدا عن الدولة وقيمها الليبرالية ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا".

وختم بالقول "سنقاتل متحدين في الكنيست، وفي الساحات، وعلى الجسور، حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير".

وخسر التحالف الحاكم بقيادة لبيد الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري، بحصوله على 56 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، في حين نال معسكر نتنياهو -الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين- 64 مقعدا.

وكلف هرتسوغ رئيس الوزراء السابق (نتنياهو) بتشكيل حكومة جديدة، مع حلفائه في اليمين المتطرف. وتطرق الرئيس، في مراسم بُثت على التلفزيون اليوم، إلى محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.

ويحاكم نتنياهو منذ 24 مايو/أيار 2020 في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ويُتوقع أن يشكل نتنياهو حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وذلك يثير كثيرا من المخاوف في الداخل والخارج.

وفي السياق، رفض نتنياهو المخاوف القائلة إن نتيجة الانتخابات نذير سوء على "ديمقراطية إسرائيل" وقال إنها ستكون "منارة" إقليمية.

وأمام نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها هرتسوغ 14 يوما أخرى، وفي حال فشل سيكلف الرئيس مرشحا آخر.

وتعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، في ظل حالة استقطاب حادة وعدم استقرار سياسي.