أردوغان يتعهد بملاحقة المنفذين.. انفجار بشارع الاستقلال وسط إسطنبول يوقع 6 قتلى وعشرات الجرحى

أعلنت السلطات التركية أن الانفجار -الذي وقع اليوم الأحد- في شارع الاستقلال السياحي الشهير وسط مدينة إسطنبول هو "عمل إرهابي" وقد خلّف 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي "نعتقد أن تفجير شارع الاستقلال عمل إرهابي وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة" مشيرا إلى أن عدد الجرحى بلغ 81، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأكد أوقطاي -في تصريح أدلى به للصحفيين خلال زيارته موقع التفجير برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل بكير بوزداغ- أن المتورطين بهذا العمل ومن يقف وراءهم "سيلاحقون حتى لو كانوا في آخر الدنيا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد تعهد في وقت سابق بالكشف عن منفذي هذا "الهجوم الشنيع" مشيرا إلى ضلوع امرأة، وقال إنهم "سينالون عقابهم".

وذكر أردوغان في كلمة متلفزة عقب الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم (وسط إسطنبول) أن "الإرهاب لن يصل إلى هدفه" مشددا على أن "محاولات التنظيمات الإرهابية لإسقاط الدولة ستفشل".

من جهته، صرح وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بأن جميع وحدات الدولة "تعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم".

وقد أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا أن الانفجار وقع نحو الساعة 4:20 عصر اليوم (13:20 بتوقيت غرينتش) كما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن السلطات لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.

ووقع الانفجار خلال ساعات ازدحام في الشارع السياحي الشهير، وفي يوم عطلة أسبوعية مشمس في تركيا. وأرسلت السلطات على الفور فرق الإسعاف والإطفاء، وفرقا من المحققين وخبراء في تفكيك المتفجرات.

وقال مراسل الجزيرة عمر الحاج إن الأمن التركي منع الدخول إلى شارع الاستقلال، ودعا المواطنين للامتناع عن مغادرة المنازل والمحلات بالمنطقة.

وأشار المراسل إلى أن آخر تفجير أو هجوم من هذا النوع شهدته إسطنبول كان عام 2017.

ولفت إلى الأهمية الحيوية لشارع الاستقلال الذي يقدر عدد المارين فيه بأكثر من مليوني شخص يوميا.

وقال المراسل إن التفجير يعد تحديا للجهود الأمنية التي كثيرا ما تركزت بهذا الشارع نظرا لأهميته السياحية فضلا عن وجود مقرات بعثات أجنبية، أبرزها القنصليتان الروسية والهولندية، ومعالم أخرى شهيرة.

The moment of the explosion on Istiklal Street. pic.twitter.com/YOzyMnRJbX

— Levent Kemal (@leventkemaI) November 13, 2022