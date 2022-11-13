ضربات أوكرانية في ريف خيرسون وروسيا تعلن تدمير طائرات بقذائف عالية الدقة

أعلن الجيش الأوكراني توجيه ضربة للقوات الروسية في ريف خيرسون بعد انسحابها من المدينة الرئيسية جنوب البلاد، ومن جانبها قالت روسيا إنها دمرت ترسانة طائرات للقوات الجوية الأوكرانية بقذائف عالية الدقة.

ويسعى الجيش الأوكراني لتأمين مدينة خيرسون التي دخلها عقب انسحاب القوات الروسية أول أمس الجمعة، كما تعمل السلطات المحلية على ترميم البنية التحتية الحيوية التي فجّرتها القوات الروسية أثناء انسحابها.

وأفاد حاكم المقاطعة ياروسلاف يانوشفيتش بأن السلطات قرّرت الإبقاء على حظر التجوّل من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومنع الناس من مغادرة خيرسون أو دخولها على سبيل الاحتياط الأمني.

وقد استمر انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن معظم المنازل في مدينة خيرسون مركز المقاطعة.

وقال يانوشفيتش للتلفزيون الأوكراني "لقد لغّم العدو كل أهداف البنية التحتية الحيوية. ونحاول تأمينها في غضون أيام قليلة، وبعد ذلك نفتح المدينة" مضيفًا أنه يأمل أن تستأنف شركات الهاتف المحمول الخدمة قريبًا.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية ألكسندر شتوبون إن قوات بلاده قصفت مركزًا للقوات الروسية في منطقة دنيبرني على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.





وأوضح المتحدث أن الضربة وُجّهت إلى مبنى يتمركز فيه 500 فرد من القوات الروسية في ريف خيرسون، وأضاف أنه تم نقل شاحنتين من القتلى إلى تافريسك، ونُقل 56 مصابًا بجروح خطيرة إلى أقرب مشفى، تُوفي منهم 16.

من جهة ثانية، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدّت محاولات روسية للتقدم في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) وذكرت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية تمكّنت من إحراز تقدم طفيف على محور أفديفيكا، وأن معارك -وصفتها بالعنيفة- تدور على محور قتال مدينة باخموت شمالي مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس.

وقالت سلطات دونيتسك الأوكرانية إن مدنييْن اثنين قُتلا في قصف روسي استهدف أحياء مدينة باخموت خلال 24 ساعة الماضية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على كامل قرية مايورسك في مقاطعة دونيتسك.

وذكرت الوزارة الروسية أن قواتها دمّرت ترسانة طائرات أوكرانية بقذائف عالية الدقة، وصدّت هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانيسك، قُتل خلالها عشرات الجنود الأوكرانيين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقال رئيس فريق المستشارين العسكريين الروس في إقليم دونباس، دميتري روغوزين، إن أسلحة روسية حديثة ستصل إلى قواتهم في أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

من زاوية أخرى، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا إن بلاده لن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو قبل تحقيق شروطها، وأشار الدبلوماسي الأوكراني إلى أن شروط التفاوض مع موسكو لم تتغير، وهي تشمل استعادة جميع الأراضي، ومحاسبة مجرمي الحرب.

وقد نقلت "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -خلال لقائه في كييف- بضرورة الانفتاح على المفاوضات.

كما أبلغ سوليفان زيلينسكي أن كييف ستكتسب نفوذا من خلال إظهار انفتاحها على المفاوضات.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدرين أوروبيين أن مستشار الأمن القومي أوصى الرئيس الأوكراني وفريقَه بالبدء في التفكير بمطالب واقعية وبأولويات التفاوض، بما في ذلك إعادة النظر في هدفه المعلن المتمثل باستعادة أوكرانيا شبه جزيرة القرم.