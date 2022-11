شاهد.. اصطدام طائرتين عسكريتين أثناء عرض في دالاس جنوبي الولايات المتحدة

قالت هيئة الطيران الفدرالي الأميركية، أمس السبت، إن طائرتين عسكريتين قديمتين اصطدمتا أثناء عرض جوي خاص بالحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس جنوبي البلاد.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن قاذفة من طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورتس" (Boeing B-17 Flying Fortress) وطائرة مقاتلة "بيل بي 63 كينغ كوبرا" (Bell P-63 Kingcobra) اصطدمتا وتحطمتا أثناء عرض كرنفالي لأجنحة سلاح الجو التذكاري.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022