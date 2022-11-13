شاهد.. اصطدام طائرتين عسكريتين أثناء عرض في دالاس جنوبي الولايات المتحدة

قالت هيئة الطيران الفدرالي الأميركية، أمس السبت، إن طائرتين عسكريتين قديمتين اصطدمتا أثناء عرض جوي خاص بالحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس جنوبي البلاد.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن قاذفة من طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورتس" (Boeing B-17 Flying Fortress) وطائرة مقاتلة "بيل بي 63 كينغ كوبرا" (Bell P-63 Kingcobra) اصطدمتا وتحطمتا أثناء عرض كرنفالي لأجنحة سلاح الجو التذكاري.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb — Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين، ولا وضعهم الصحي أو وقوع أية إصابات أخرى.

وقد هرعت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تويتر، لحظة اصطدام الطائرتين في الهواء وتحطمهما بسرعة، مما تسبب في اندلاع حريق كبير وظهور سحب من الدخان الأسود.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هيئة الطيران الفدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل باشرا تحقيقات بشأن الحادث.

ومن بين آخر حوادث الطيران الدموية في أميركا، مقتل 7 أشخاص جراء تحطم طائرة قاذفة من طراز "بي-17" (B-17) في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مطار بمنطقة "وينزور لوكس" بولاية كونيتيكت شمالي شرقي الولايات المتحدة.