وجهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" بمحافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، ووكالات محلية.

وبحسب أرقام القضاء الإيراني، وجه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.

وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفا، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

ونقل موقع "ميزان" عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه -اليوم الأحد- توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا "متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" بهذه المحافظة.

وأشار الموقع إلى أنه "على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في هرمزكان أعلن المدعي العام بالمحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارا من الخميس بحضور محامين للدفاع عنهم".

وهؤلاء الموقوفون متّهمون بـ "التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد، الدعاية ضد النظام، الإخلال بالنظام العام، الشغب، التحريض على القتل، إصابة عناصر أمن بجروح، إلحاق الضرر بالأملاك العامة".





من جهته، أشار المدّعي العام في أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة، وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا.

وفي مركزي، أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

في المقابل، أُطلق سراح 100 شاب اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة، من دون محاكمة، بعدما وقّعوا تعهّدات بالتوقف عن المشاركة في "أعمال شغب".

وتشهد إيران -منذ 16 سبتمبر/أيلول- احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل ما يسمى شرطة الإرشاد لعدم التزامها بقواعد اللباس المقررة في هذه الجمهورية.

وتتّهم السلطات "أعداء إيران" -وخصوصا الولايات المتحدة- بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".