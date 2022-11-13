مقتل جندييْن سوريين في هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص

ذكر التلفزيون السوري اليوم الأحد أن إسرائيل شنت -مساء اليوم الأحد- "عدوانا استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، أدى إلى مقتل جنديَّين وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي، ونشرت لقطات فيديو للهجوم.

وخلال السنوات الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا شملت مطارات عسكرية ومدنية في دمشق وحلب وميناء اللاذقية، وتعهّد مسؤولون إسرائيليون سابقا بمواصلة العمليات التي يقولون إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.