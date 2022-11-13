الاحتلال الإسرائيلي يقتحم فجرا مناطق مختلفة بالضفة ويعتقل 5 فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أنحاء متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت 5 فلسطينيين، كما أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة قصرة جنوب شرق مدينة نابلس، وذلك ضمن حملة متواصلة منذ أشهر من العمليات التي ينفذها الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

وقال هاني عودة رئيس بلدية قصرة إن جنود الاحتلال أغلقوا المدخل الرئيسي للبلدة بالسواتر الترابية، مما عطل حركة السير وعزل أهالي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال بررت قرارها بدعوى إلقاء أطفال فلسطينيين الحجارة على سيارات مستوطنين يستخدمون الشارع الاستيطاني المحاذي للبلدة.

ونشر جيش الاحتلال مشاهد من اقتحامه أنحاء متفرقة بالضفة الغربية ليلا، واعتقاله الفلسطينيين.

בנוסף, הכוחות פעלו בכפר דהרייה שבמרחב החטיבה המרחבית יהודה ועצרו מבוקש נוסף. כמו כן, הלוחמים איתרו והחרימו כלי נשק בלתי חוקיים מסוג קרלו ו-M-16. המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/aXAYzF5yCF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2022

ويواصل جيش الاحتلال منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار أثناء كل عملية تنفذها قوات الاحتلال.

واندلعت الخميس الماضي مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمعدني خلال عملية اعتقال شاب فلسطيني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ثم انسحبت من المدينة بعد تنفيذ العملية التي استمرت نحو ساعة.

كما شنت قوات الاحتلال في ذات اليوم حملة اعتقالات في مدن بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 9 شبان.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد الشهر الماضي بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5300 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.