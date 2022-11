فيديو لغوتيريش يقرأ خطابا "خاطئا" في مؤتمر المناخ بمصر

موقف محرج تعرض له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ "كوب 27″، عندما بدأ بالقراءة من الخطاب الخطأ، قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويشرع في إلقاء الخطاب الصحيح.

وحسب صحيفة مصرية محلية، كان من المقرر أن يلقي غوتيريش الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسة للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور حول تتبع انبعاثات الكربون.

واستهلّ غوتيريش كلمته قائلا "العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل بوجودكم؛ إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه، ليقول ضاحكًا "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ".

وصفق الحاضرون في القاعة بينما أحضر خطابه الصحيح.

وأوضح غوتيريش أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ، وأضاف "حدث التباس بسيط.. أعتذر".

وأبرزت وكالة "بلومبيرغ" العالمية الحادثة على تويتر في حسابها الرسمي.

UN's Guterres at COP27: "The world is losing the race against the climate crisis, but I'm hopeful because of you." (checks notes)

"I think that I was given the wrong speech" https://t.co/PS7AihEYdr pic.twitter.com/AAOQ2zkqpD

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 10, 2022