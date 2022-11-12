مصر.. سقوط حافلة في النيل يودي بحياة 24 شخصا

أدى سقوط حافلة في إحدى ترع نهر النيل بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، اليوم السبت، إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفق حصيلة رسمية، في حين استمر البحث عن آخرين.

وقالت وزارة الصحة المصرية -في بيان- إن الحافلة سقطت في ترعة الريّاح التوفيقي بمحافظة الدقهلية، وتم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن نحو 35 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع "نتيجة السرعة؛ وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحكومة ستصرف 50 ألف جنيه (نحو ألفي دولار) لأسرة كل متوفى يعول أسرة، و25 ألف جنيه (نحو ألف دولار) للمتوفين غير العائلين، و5 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) لكل مصاب.