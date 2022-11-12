لمواجهة متمردي حركة "إم 23".. كينيا ترسل قوات عسكرية إلى الكونغو الديمقراطية

أرسلت كينيا اليوم السبت الدفعة الأولى من قواتها العسكرية إلى شرق الكونغو لدعم القوات الحكومية في مواجهة متمردي حركة "23 مارس" شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن القوات الكينية وصلت اليوم السبت إلى شرق الكونغو، في إطار دفعة أولى من أصل 903 جنود سيتم إرسالهم تباعا للانضمام إلى قوات أخرى من دول شرق أفريقيا.

وأوضحت الوكالة أن قائد قوات الدفاع الكينية الجنرال روبرت كيبوتشي ودّع الجنود في مطار نيروبي الدولي، وحثهم على اتباع الأوامر خلال أداء مهمتهم.

وقال كيبوتشي "من المعروف أننا نتبع القانون أينما ذهبنا. احترموا رؤساء الدفاع أينما ذهبتم".

وتتمركز القوات الكينية في غوما، أكبر مدينة في شرقي الكونغو وعاصمة مقاطعة كيفو الشمالية التي شهدت أمس الجمعة اشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي حركة "23 مارس".

وتضم القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا، والتي وافق عليها رؤساء الدول في يونيو/حزيران الماضي، كتيبتين من أوغندا، وكتيبتين من بوروندي، وواحدة من جنوب السودان تحت قيادة كينية.

وتتهم حكومة الكونغو جارتها رواندا بدعم حركة "23 مارس"، وهو ما نفته حكومة رواندا مرارا.

يشار إلى أن حركة "23 مارس" التي تعرف باسمها المختصر "إم 23" هي مليشيا كونغولية مؤلفة من أفراد ينتمون إلى عرقية التوتسي، استأنفت في نهاية العام الماضي القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.