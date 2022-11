روسيا تكمل انسحابها من خيرسون وزيلينسكي يصف استعادة المدينة باليوم التاريخي

قالت روسيا إنها أكملت سحب قواتها من خيرسون جنوبي أوكرانيا إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو المحاذي للمدينة، فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده إلى خيرسون باليوم التاريخي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها نقلت أكثر من 30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات من خيرسون إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى للنهر.

وتعليقا على الانسحاب الروسي من خيرسون، قال الكرملين إن الموقف من وضع خيرسون كجزء من روسيا لم يتغير، وذلك في إشارة إلى قرار روسيا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي ضم مقاطعة خيرسون إلى الاتحاد الروسي، إلى جانب مقاطعات زاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك، وكلها تقع في الجنوب الشرقي لأوكرانيا.

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني استعادة المدينة، ووصف هذا اليوم بالتاريخي، وأضاف زيلينسكي أن الوحدات الخاصة في الجيش الأوكراني موجودة حاليا داخل مدينة خيرسون، موضحا أن أهالي خيرسون يقومون حاليا بتطهير المدينة مما وصفه بالرموز الروسية وأي آثار للمحتلين.

ودعا الرئيس الأوكراني الجنود الروس الذين تبقوا في مناطق جنوب أوكرانيا إلى الاستسلام.

وقالت إدارة المخابرات العامة الأوكرانية -في بيان- إن خيرسون عادت إلى سيطرة أوكرانيا، وأضافت أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الاستطلاع دخلت المدينة، ودعت الروس الذين بقوا في المدينة إلى الاستسلام.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على حسابه في تويتر أن "أوكرانيا تسطر نصرا مهما آخر في الوقت الحالي، وتثبت أنه مهما تقول روسيا أو تفعل، فإن أوكرانيا ستنتصر".

وأظهرت صور من داخل مدينة خيرسون الأعلام مرفوعة على مبنى الإدارة الإقليمية للمدينة، في حين أظهرت صور أخرى بثتها صفحات محلية رفع الأعلام الأوكرانية في منطقة بيلازوركا على المشارف الشمالية لمدينة خيرسون.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية الأضرار التي لحقت بعدد من الجسور في منطقة خيرسون.

وأظهرت الصور الأضرار التي لحقت بجسر أنتونوفسكي على نهر دنيبرو، إضافة إلى جسر أنتونوفسكي للسكك الحديدية بعد انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو. كما أظهرت الصور أضرارا جسيمة لحقت بسد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وأظهرت مشاهد احتفالات أهالي خيرسون ليلا بالانسحاب الروسي رغم انقطاع الكهرباء، وتجمهر سكان المدينة حول نيران أشعلوها ورقصوا حولها وهتفوا باسم القوات الأوكرانية.

