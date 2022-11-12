سحبته في 2018.. تركيا تعين سفيرا جديدا لدى إسرائيل

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتعيين سفير لتركيا لدى إسرائيل، وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وعُين شاكر أوزكان تورونلار -الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و20140- في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي مساء أمس الجمعة، حسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وكانت أنقرة سحبت سفيرها من إسرائيل في مايو/أيار 2018، وطردت المبعوث الإسرائيلي؛ وذلك بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى تركيا. وظل المنصب شاغرا منذ 4 سنوات بعد تدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وفي وقت سابق هذا العام، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ عام 2008.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت عام 2008 بعد شنّ إسرائيل حربا على غزة، وجُمدت العلاقات بين الجانبين عام 2010 في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية كانت جزءا من قافلة مساعدات متجهة إلى غزة؛ وأسفر عن مقتل 10 مدنيين.