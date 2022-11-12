الانتخابات النصفية الأميركية.. مؤشرات على تقدم الجمهوريين في مجلس النواب واحتدام المنافسة بمجلس الشيوخ

تواصلت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية مع مؤشرات على تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) بارتفاع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس النواب إلى 200 مقابل 211 للجمهوريين حتى اللحظة.

كما حصل الديمقراطيون على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل نفس العدد للجمهوريين، بعد فوز المرشح الديمقراطي ورائد الفضاء السابق مارك كيلي بمقعد المجلس عن ولاية أريزونا.

وأوضحت شبكتا "سي إن إن" (CNN) و"سي بي إس" (CBS) التلفزيونيّتان أنّ كيلي تغلّب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الجنوبية الغربية.

ويعد الفوز بمقعد بولاية أريزونا مهما للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث أصبح الحزب بالتالي على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في مجلس الشيوخ.

وستحدد نتائج ولايتي نيفادا وجورجيا من سيفوز بمجلس الشيوخ؛ حيث ستجرى جولة ثانية من الانتخابات في جورجيا بعد إخفاق المرشحَين الديمقراطي والجمهوري في تخطي حاجز الـ50%.

ومع حصولهم على 211 مقعدا حتى الآن، يبدو الجمهوريون في طريقهم لتأمين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب المكون من 435 مقعدا، لكن حسم السيطرة على مجلس الشيوخ قد يؤجل إلى جولة إعادة في ولاية جورجيا في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وضمن آخر النتائج أفادت أسوشيتد برس بفوز الجمهوري جو لومباردو بمنصب حاكم ولاية نيفادا الأميركية.





ترامب يعلن الثلاثاء الترشح للانتخابات الرئاسية

على صعيد آخر من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء المقبل أنّه "مرشح للانتخابات الرئاسية" لعام 2024، وفق ما أكّد أمس الجمعة جيسون ميلر، مستشار ترامب عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق آخر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون.

وكان قطب العقارات ألمح في وقت سابق إلى إمكان ترشّحه مجددا، قائلا إنّه سيُدلي من مقرّ إقامته في فلوريدا بـ"إعلان كبير"، لكن هذا التصريح لم يعد يثير في الأيام الأخيرة الكثير من التشويق، خصوصا بعد أن سرت شائعات حول استعداداته لخوض السباق إلى البيت الأبيض مرة جديدة.

وأشار ميلر إلى أنه التقى في وقت سابق أمس الجمعة ترامب (76 عاما) الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكد من أن الناس يُدركون أنني متحمّس وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنني سأترشح".

وسيكون ذلك ثالث ترشح لترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، فإنّ الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفا من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.

وكان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن شدد أيضا من جهته في تصريحات سابقة للصحفيين في البيت الأبيض على "نيّته" الترشح لولاية ثانية عام 2024، متعهّدا بالتوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد "مطلع العام المقبل".