اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل وسرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى قواعده العسكرية في الجولان السوري المحتل تعرضت للاقتحام وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها مساء أمس الجمعة.

وأفاد جيش الاحتلال -في بيان عسكري- بأن "قاعدة الصنوبر تعرضت لاقتحام من قبل مجهولين واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش -بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام- يقوم بالتحقيق في سرقة "نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية".

ويخشى الاحتلال من أن تذهب هذه الأسلحة والذخائر إلى مجموعات مسلحة من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتقوم قوات الاحتلال والشرطة وحرس الحدود بعمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة بحثا عن الذخيرة المسروقة.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اقتحام قاعدة "سديه تيمان" في منطقة النقب وسرقة نحو 30 ألف رصاصة بندقية.