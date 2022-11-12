أكثر من 100 أسرة باتت في العراء.. حريق هائل يلتهم خيام النازحين غربي اليمن

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مخيم للنازحين بمدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن)، ملتهمًا عشرات الخيام والمساكن الخاصة بالنازحين مما شرد عشرات الأسر، من دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة رويترز أن النيران التهمت أكثر من 60 خيمة بالكامل في مخيم الجشة للنازحين، بمديرية الخوخة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن النيران ألحقت خسائر مادية كبيرة بالمخيم الذي يأوي 1200 أسرة أجبرتها ظروف الحرب خلال السنوات الماضية على النزوح بعيدا عن مناطق المواجهات.

كما أكدت أن الحريق ألحق الضرر أيضا بعشرات المساكن المجاورة، وأن أكثر من 100 أسرة باتت في العراء وتحتاج إلى مساكن بديلة، بعد أن فقدت خيامها وجميع ممتلكاتها جراء الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن محافظ الحديدة وجه خلال زيارته -اليوم السبت- للمخيم بتقديم مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، إضافة إلى توفير مساكن بديلة للأسر المتضررة.

ويعاني النازحون في اليمن -الذين يقدر عددهم بنحو 4.3 ملايين نازح، وفقا للأمم المتحدة- أوضاعا إنسانية شديدة الصعوبة، وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وتقلبات المناخ الشديدة.