موسكو تكشف قرار بوتين النهائي بشأن المشاركة في قمة العشرين

كشفت موسكو اليوم الجمعة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المشاركة في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين إن بوتين لن يحضر القمة لأن جدول أعماله يحول دون ذلك، ولا يعتزم توجيه رسالة عبر الفيديو خلال القمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "قرار (عدم الحضور) اتخذه رئيس الدولة شخصيا ويتعلق بجدول أعماله وضرورة تواجده في روسيا".

وأوضح بيسكوف أن فلاديمير بوتين لا يعتزم أيضا توجيه رسالة عبر الفيديو خلال القمة.

وكان الكرملين أكد لوكالات الأنباء الروسية أمس الخميس أن وفد موسكو إلى إندونيسيا سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن يحضر لافروف أيضا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا في نهاية هذا الأسبوع.

جاء هذا الإعلان بعد أشهر من الغموض بشأن مشاركة الرئيس الروسي في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تنظمها إندونيسيا في 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.