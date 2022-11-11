قتل شرطي وأصيب آخر مساء أمس الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل في حادثة طعن بسكين يشتبه في أن لها صلة بـ"الإرهاب"، وفق الشرطة ومسؤول قضائي محلي.

وقالت الشرطة البلجيكية -في بيان لها- إن "إحدى دورياتها تعرضت لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين".

وأوضحت أن ضابطا من دورية أخرى استخدم سلاحه الناري لتحييد المهاجم، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.

وأضافت أن "الشرطي الجريح والمهاجم نقلا إلى المستشفى".

وذكر مسؤول قضائي -طلب عدم الكشف عن هويته- أن هناك "اشتباها في أن يكون الهجوم إرهابيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "لو سوار" (Le Soir) المحلية إن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.

وقد تولى مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي المتخصص في شؤون الإرهاب التحقيق في الحادث.

وقال إريك فان دويز المتحدث باسم مكتب المدعي العام الفدرالي "تسلمنا الملف لأن هناك اشتباها في وجود دافع إرهابي، وهو ما سيتعين بالطبع تأكيده أو نفيه من خلال التحقيق".

وقد تم إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم بعد أن أصابه شرطي بإطلاق نار، ونقل إلى المستشفى.

ونددت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن على تويتر بـ"مأساة رهيبة" و"عنف غير مقبول"، فيما نشر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تغريدة عزاء لأسرة وأصدقاء الشرطي القتيل قال فيها "يخاطر ضباط شرطتنا بحياتهم كل يوم لضمان سلامة مواطنينا، مأساة اليوم توضح هذا مرة أخرى".

وأضاف "قلوبنا مع عائلة وأصدقاء الضابط المتوفى، وآمل أن يكون زميله في المستشفى بصحة جيدة".