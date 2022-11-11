سخرية روسية من "أرواح ميتة" في انتخابات الكونغرس الأميركية

سخر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين مما وصفها بـ "الأرواح الميتة" التي فازت مؤخرا في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.

وكتب في صفحته على "تليغرام" الجمعة معلقا على أنباء مفادها أن عضوي الحزب الديمقراطي توني ديلوكا وباربرا كوبر، اللذين توفيا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، فازا بالانتخابات النصفية للكونغرس.

وقال فولودين ساخرا "يدل هذان المثالان على أن المعايير التي تروج لها الولايات المتحدة لا قيمة لها. النظام السياسي الأميركي ميت حرفيا".

ونقلت وسائل إعلام روسية هذه التصريحات التي قالت إنها تأتي بعد تداول وسائل إعلام أميركية فوز ديلوكا الذي توفي في 9 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عن 85 عاما، وكوبر التي توفيت يوم 25 من الشهر ذاته عن 93 عاما، بالانتخابات النصفية إلى مجلس النواب الأميركي والتي جرت الثلاثاء الماضي.