بينهم أشقاء بايدن.. موسكو تتخذ قرارا جديدا ضد أميركيين "يروجون لمعاداتها"

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها منعت عشرات الأميركيين، من بينهم أشقاء للرئيس جو بايدن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ، من دخول أراضيها، وذلك ردا على عقوبات واشنطن ضد موسكو بعد حربها على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن 200 مواطن أميركي، من بينهم مسؤولون ونواب وأقارب لهم ورؤساء شركات وخبراء، "يشاركون في الترويج لحملة معاداة روسيا ودعم النظام في كييف".

ومن بين المدرجين في القائمة: فاليري بايدن أوينز شقيقة الرئيس الأميركي، وشقيقاه جيمس براين وفرنسيس وليام، والناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، وكذلك النائبان في الكونغرس بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

كما أدرجت على القائمة السوداء الكاتبة الأميركية والخبيرة في الشؤون الروسية آن أبلباوم، ورئيس تحرير صحيفة "بوليتيكو" ماثيو كامينسكي، وبول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وفرضت عواصم غربية، بما فيها واشنطن، سلسلة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وكانت روسيا قد منعت أكثر من ألف أميركي من دخول البلاد، من بينهم الممثلان بن ستيلر وشون بن الذي زار كييف أكثر من مرة والتقى الرئيس الأوكراني قبل أيام.