بوليتيكو: إيران تخطط لهجوم يستهدف منشآت الطاقة في السعودية

نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قوله إن إيران تخطط لشن هجوم على السعودية لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المملكة على الأرجح.

وأضاف هذا المسؤول الأميركي أن واشنطن والرياض تراقبان تهديدا إيرانيا متزايدا للعراق، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الهدف من تحليق القاذفتين الأميركيتين في الشرق الأوسط الخميس توجيه ما سماه رسالة قوة لإيران.

وأعرب المسؤول في البنتاغون عن قلق واشنطن من تحركات إيران في المنطقة، بما في ذلك نقل طائرات مسيرة إلى روسيا.

ومطلع الشهر الجاري، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن الرياض تبادلت معلومات استخباراتية مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في السعودية، الأمر الذي نفته طهران.

وقال هؤلاء المسؤولون إنه -في ضوء هذا التحذير- تم وضع القوات الأميركية في السعودية ودول أخرى بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.