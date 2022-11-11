نائبة لبنانية كانت على متنها.. رصاصة تخترق طائرة أثناء هبوطها في مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني -اليوم الجمعة- فتح تحقيق رسمي في واقعة إصابة طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA) برصاصة طائشة، وذلك قبل هبوطها على مدرج مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت.

وأمس الخميس، اخترقت رصاصة طائشة طائرة الرحلة المدنية اللبنانية ME311 التابعة لـ"ميدل إيست" العائدة من الأردن وتقلّ عددا من الركاب بينهم النائبة عن بيروت والإعلامية السابقة بولا يعقوبيان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأثارت الصور التي نشرتها بولا يعقوبيان، عبر حسابها في تويتر، وتظهر اختراق الرصاصة للطائرة، استنكارا وغضبا بين الناشطين الذين رفضوا ظاهرة السلاح المتفلت في الشارع اللبناني.

وعلقت النائبة بولا يعقوبيان على الصور بقولها "بدلا من صباح الخير يجب أن نقول لبعضنا: الحمد لله على السلامة، السلاح المتفلت والرصاص الطائش يجب أن يُوضع له حد".

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon @sarelwa2et https://t.co/rPvcAnlMVI pic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

من جانبه، اعترف رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بالواقعة، مؤكدا لوسيلة إعلام محلية أن "رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الأردن"، مشيرا إلى أن "مطار بيروت يواجه هذه الأزمة دائما، إضافة إلى أزمة الطيور التي تشكل خطرا على حركة الطيران".

#عاجل | رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لـ"الجديد": رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الاردن ومطار بيروت يواجه هذه الازمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2022

وكشف وزير الداخلية بسام مولوي لقناة "إم تي في" (MTV) اللبنانية عن المكان الذي أطلقت منه الرصاصة، قائلا إن "التحقيقات تشير إلى أن الرصاصة التي أصابت اليوم طائرة ميدل إيست مصدرها منطقة صبرا (ضاحية بيروت)، وسنواصل التحقيقات لمعرفة هوية مطلق النار".

وزير الداخليّة #بسام_مولوي لـmtv: التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة التي أصابت اليوم طائرة "الميدل ايست" مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار@MawlawiBassam@sarelwa2et#صار_الوقت pic.twitter.com/zm5B7DQyi9 — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 10, 2022

وأوضح الوزير أن "هناك طريقة لمعالجة موضوع الطيور في المطار من قبل مديرية الطيران المدني، وسنُعالج هذا الأمر مع وزيرَي الأشغال والبيئة".

مولوي لـmtv: هناك طريقة لمعالجة موضوع الطيور في المطار من قبل مديرية الطيران المدني وسنُعالج هذا الأمر مع وزيرَي الأشغال والبيئة @MawlawiBassam@sarelwa2et#صار_الوقت — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 10, 2022

وفي يناير/كانون الثاني عام 2017، أوقف مطار بيروت الدولي العمل على أحد مدرجيه لساعات بسبب مخاطر على حركة الطائرات جراء تحليق طيور النورس في محيط المطار.

الطائرة التي أصابتها الرصاصة الطائشة وتعرضت جراء الحادثة لإصابة طفيفة في الجزء العلوي من جسمها، أصلحت وعادت إلى الخدمة في اليوم نفسه، حسب موقع قناة "إم تي في" اللبنانية.

بعد الرصاصة الطائشة.. عودة طائرة الـMEA إلى الخدمة https://t.co/aye4A6lL6J — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 11, 2022

وندد ناشطون عبر الفضاء الرقمي بتفلت السلاح في لبنان، معربين عن شكّهم بالوصول إلى نتيجة في التحقيقات.

يعقوبيان: الرصاصة التي سقطت على الطائرة كانت بقرب رأسي تماما فيلم هندي جديد — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) November 11, 2022

حمدالله على سلامتك يارب يارب 🙏..

الى متى ارواح الناس بأيادي المجرمين القتلة …لعن الله اهل السلطة مشرعين الاجرام

بولا يعقوبيان .تمثل كل شريف https://t.co/wTauQtxuwF — chaker taleb (@chakertaleb8) November 10, 2022

سلاح متفلت، ميليشيات فلتانة، بلد كله فلتان… والشعب مخدر وتارك المافيات تنهب البلد وخيراته … لوين رايحين؟؟#لبنان #بولا_يعقوبيان https://t.co/16jwTCbLts — Rana Zantout🇱🇧🇫🇷 (@RanaZantout) November 10, 2022

بكرا بيوقف كل شي طيران محترم عا بيروت, برافو https://t.co/PQVnXfcQM0 — Marc Daoud (@MarcDaoud3) November 10, 2022

رصاصة تحذير اخترقت طائرة ميدل ايست كانت تقل اعلاميات/يين ونائبة بعد هبوطها على مدرج مطار بيروت من لقاء جامع في الاردن تناول العمل الصحفي/وسائل التواصل/حرية التعبير/النساء في السياسة. اما التحقيقات فهي "جارية" بين هلالي الشك بالوصول الى اي حقيقة. من المستهدف؟ وأين امن المطار؟! — Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@MajdolineLahham) November 10, 2022

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أثارت تغريدة السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو جدالا عبر المنصات؛ بعد أن أعلن فيها عن سقوط رصاص طائش في حديقة منزله، منبّها "هناك خطر في المساحة المفتوحة، انتبهوا على أنفسكم".