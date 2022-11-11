إسرائيل.. نتنياهو يحصل على ترشيح 64 نائبا في الكنيست لقيادة الحكومة القادمة

حصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على تزكية 64 عضوا في الكنيست لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وذلك خلال الاستشارات التي عقدها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات.

ومن المقرر أن يتسلم نتنياهو كتاب التكليف رسميا الأحد المقبل، في ظل توقعات بأن يعرض تشكيلة حكومته الجديدة خلال الأسبوع المقبل، حيث يلتئم الكنيست في هيئته العامة للمرة الأولى لأداء قسَم الولاء يوم الثلاثاء المقبل.

ويواصل نتنياهو اتصالاته مع شركائه المفترضين في التوليفة الجديدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.