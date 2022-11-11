قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال كلمة له في قمة منظمة الدول التركية اليوم الجمعة بمدينة سمرقند الأوزبكية- إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الصراع المستمر منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، وتعمل لمنع حدوث أزمة غذاء في العالم.

وأكد أردوغان دعم بلاده الجهود الرامية للتطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا "سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل".

وفي موضوع الهجرة، قال الرئيس التركي إنه "سيكون من الصواب زيادة تعاوننا في منع الهجرة غير النظامية، وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك".

وأضاف أردوغان أن تركيا تستضيف نحو 5 ملايين مظلوم -بينهم نحو 3.6 ملايين سوري- لتكون بذلك الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 2014، حسب قوله.

وفي موضوع آخر، أشار الرئيس التركي إلى أنه تم منح جمهورية شمال قبرص صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأضاف "لقد أظهرنا أن أشقاءنا القبارصة (الأتراك) -الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم التركي- ليسوا وحيدين، وساهمنا في مسار الحل (مساعي حل القضية القبرصية)".

وكانت القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية قد بدأت أعمالها في مدينة سمرقند الأوزبكستانية اليوم الجمعة، حيث تعقد تحت شعار "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية".

ويحضر القمة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وأوزبكستان شوكت ميرزاييف، وأذربيجان إلهام علييف، وكزاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كدولة مراقبة مع تركمانستان التي يمثلها قربانقلي بردي محمدوف رئيس مصالح الشعب في البرلمان والرئيس السابق.