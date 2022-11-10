المدعي العام للجنائية الدولية: مقتل شيرين أبو عاقلة حادث خطير للغاية

وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مقتل مراسلة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، بالحادث الخطير للغاية.

وفي مقابلة مع شبكة الجزيرة، أكد خان أن مكتبه تسلّم مراسلات عن الحادث وقدّم للنائب العام مزيدا من المعلومات عنه، وقال إنه يجب النظر إلى مقتل شيرين في سياق عام يتسم بتصاعد استهداف الصحفيين عبر العالم.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أحالت ملف اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مايو/أيار الماضي أنه سلّم المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، الذي خلص إلى أن الجريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب.

كما سبق أن قدّم محامون دوليون -نيابة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين- ملف الشكوى الرسمية القانونية باغتيال الزميلة أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وتتضمن الشكوى التحقيقات الرسمية والإعلامية وكامل المعطيات والشهادات المسجلة بشأن اغتيال شيرين.

واغتيلت الزميلة أبو عاقلة، وفق تحقيقات سابقة، على يد قناص إسرائيلي خلال تغطية لاقتحام قوات الاحتلال لمنطقة جنين شمالي الضفة الغربية يوم 11 مايو/أيار 2022.