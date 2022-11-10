فرنسا تستقبل سفينة "أوشن فايكينغ" وتوضح موقفها من "خيار" إيطاليا

وافقت السلطات الفرنسية -اليوم الخميس- على استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط، مندّدة بموقف إيطاليا من هذه الأزمة.

وتوقّع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن السفينة -الموجودة حاليًا قبالة سواحل كورسيكا وعلى متنها 231 مهاجرًا- سترسو في ميناء مدينة تولون جنوبي البلاد غدًا الجمعة.

وأوضح أن فرنسا ستستقبل السفينة "على أساس استثنائي، نظرًا لفترة 15 يومًا من الانتظار التي أخضعت السلطات الإيطالية الركاب لها".

وأضاف دارمانين أن بلاده ستتحمل إيواء ثلث عدد ركاب السفينة، مشيرًا إلى أن المهاجرين سيتم توزيعهم بين فرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء سيتم "ترحيلهم مباشرة".

🔹 Voici encore une différence qui nous distingue de l’extrême droite : l’HUMANITÉ ! 🚨 #OceanViking le navire sera accueilli vendredi à Toulon annonce @GDarmanin qui dénonce un “comportement inacceptable” de l'Italie ! 👉🏼 Je suis fier d’être Français ! 🇫🇷 pic.twitter.com/9GCJwWnnhu — Maxime Boudet (@maxime_boudet) November 10, 2022

"غضب" من إيطاليا

وانتقد دارمانين "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة، معدًّا إيطاليا "اختارت عدم التصرف كونها دولة أوروبية مسؤولة"، موضحًا أن إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض "​​مشكلة أوروبية تمسّ الجميع".

وباتت سفينة المهاجرين"أوشن فايكينغ" -التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديترانيان" الأوروبية غير الربحية- سببًا لخلاف دبلوماسي بين باريس وروما، منذ أكثر من أسبوعين.

وردًا على الموقف الإيطالي، فقد قرّرت فرنسا التعليق "الفوري" للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ موجودين حاليًا في ايطاليا.

وذكر وزير الداخلية الفرنسية أن هناك آلية أوروبية تسمح بنقل اللاجئين في دول أوروبية إلى أخرى، لا سيما اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا، في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

ودعا "جميع الأطراف الأخرى -في هذه الآلية- لا سيما ألمانيا" إلى تعليق خطتهم لاستقبال لاجئين موجودين حاليًا في إيطاليا.

وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات "لتعزيز مراقبة الحدود" مع إيطاليا، وقال "من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدًا على علاقاتنا الثنائية".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، منحت -بضغط من دول أوروبية- تصريحًا لثلاث سفن إنقاذ بحرية خاصة أخرى بالرسوّ في إيطاليا.

كما أعلنت أن فرنسا وافقت على استقبال "أوشن فايكينغ"، على الرغم من أن الحكومة الفرنسية لم تقدّم مثل هذا التعهد.

يشار إلى أن ميلوني -التي تولت السلطة مؤخرًا- تتخذ إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وتطالبها بنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى.