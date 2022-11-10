مُضرب عن الطعام والشراب.. عائلة علاء عبد الفتاح تقول إنه خضع لإجراء طبي للحفاظ على صحته

أكدت عائلة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، اليوم الخميس، أن سلطات السجن أكدت لها أنه يخضع "لإجراءات طبية" بعدما امتنع عن تناول أي مأكولات أو مشروبات منذ الأحد الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.

وكتبت شقيقته منى سيف على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالوا (سلطات السجن) لها "علاء اتخذت معه إجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

كما قالت والدته ليلى سويف لرويترز عبر الهاتف "أبلغونا أن هناك إجراءات طبية تمت بالفعل للحفاظ على صحته بعلم الجهات القانونية".

وتابعت أم علاء "مفيش أي حد أخطرنا بأي حاجة".

وصعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 7 أشهر، إذ امتنع عن شرب المياه تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ "كوب 27" (COP 27) في مصر قبل أيام، بحسب ما أفادت شقيقته سناء .

يذكر أن عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات إثر إدانته بالتجمهر والمشاركة في احتجاج غير مرخص، كما أوقف عام 2019 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.