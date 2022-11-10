شاهد- العاصفة الاستوائية "نيكول" تجتاح فلوريدا

اجتاحت العاصفة الاستوائية نيكول مناطق واسعة في ولاية فلوريدا الأميركية، مخلفة أضرارا في العديد من الممتلكات والمرافق الحيوية بالولاية وتسببت في تدمير بعض الجسور.

ونشر صحفيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأضرار الكبيرة التي سببتها العاصفة في الولاية.

وتظهر اللقطات المصورة من الجو انهيار جزء من رصيف خشبي بشاطئ لاودرديل في الولاية بسبب العاصفة.

Overturned semi-truck on Dames Pointe Bridge. So far this morning, we’ve seen several semis jackknife and/or flip. If you can stay in today, I highly recommend it. From a friend. @wjxt4 pic.twitter.com/SLpu2iLkjH — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) November 10, 2022

كما تظهر لقطات أخرى انهيار جزء من الممرات الخشبية على طرف أحد شواطئ الولاية.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل انقلاب شاحنة على جسر دامس بوينت بسبب شدة العاصفة.