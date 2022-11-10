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شاهد- العاصفة الاستوائية "نيكول" تجتاح فلوريدا

Hurricane Nicole makes landfall in Florida
العاصفة الاستوائية نيكول تسببت في قطع بعض الجسور (رويترز)
10/11/2022

اجتاحت العاصفة الاستوائية نيكول مناطق واسعة في ولاية فلوريدا الأميركية، مخلفة أضرارا في العديد من الممتلكات والمرافق الحيوية بالولاية وتسببت في تدمير بعض الجسور.

ونشر صحفيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأضرار الكبيرة التي سببتها العاصفة في الولاية.

وتظهر اللقطات المصورة من الجو انهيار جزء من رصيف خشبي بشاطئ لاودرديل في الولاية بسبب العاصفة.

كما تظهر لقطات أخرى انهيار جزء من الممرات الخشبية على طرف أحد شواطئ الولاية.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل انقلاب شاحنة على جسر دامس بوينت بسبب شدة العاصفة.

المصدر : وكالة سند