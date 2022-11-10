شاهد- تركيا تختبر صواريخ "بوز دوغان" المتطورة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن اختبارات إطلاق صواريخ "بوز دوغان" (Bozdoğan) جو جو الذي يتم تطويره في إطار مشروع "غوك توغ" (Göktuğ) تستمر بنجاح.

ونشرت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- لقطات لعملية الاختبار تظهر إطلاقا ناجحا لصواريخ "بوز دوغان" بواسطة مقاتلات "إف-16" بعد تزودها بالوقود جوا.

وبإنتاجها صواريخ "غوك دوغان" و"بوز دوغان" (جو جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ.

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022

وصواريخ "غوك دوغان" و"بوز دوغان" أول صواريخ جو جو يتم إنتاجها في تركيا بخبرات محلية.

وتتميز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دورا هاما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية.