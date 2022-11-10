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شاهد- تركيا تختبر صواريخ "بوز دوغان" المتطورة

من حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر يتضمن إطلاق صاروخ جو جو من طائرة مقاتلة.
مقاتلة تركية تطلق صاروخا من طراز بوز دوغان الذي تفوق سرعته سرعة الصوت (مواقع التواصل)
10/11/2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن اختبارات إطلاق صواريخ "بوز دوغان" (Bozdoğan) جو جو الذي يتم تطويره في إطار مشروع "غوك توغ" (Göktuğ) تستمر بنجاح.

ونشرت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- لقطات لعملية الاختبار تظهر إطلاقا ناجحا لصواريخ "بوز دوغان" بواسطة مقاتلات "إف-16" بعد تزودها بالوقود جوا.

وبإنتاجها صواريخ "غوك دوغان" و"بوز دوغان" (جو جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ.

وصواريخ "غوك دوغان" و"بوز دوغان" أول صواريخ جو جو يتم إنتاجها في تركيا بخبرات محلية.

وتتميز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دورا هاما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية.

المصدر : وكالة الأناضول