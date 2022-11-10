تونس.. الغنوشي يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق في إطار اتهامات بالإساءة لرئيس الدولة

أفاد سامي الطريقي محامي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأن موكله سيمثل اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة، بصفته مشتبها به فيما يعرف بقضية "أنستالينغو".

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا مع 27 شخصا من قياديي حركة النهضة وإعلاميين ورجال أعمال في قضية تتعلق بشركة "أنستالينغو" المختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وتتهم النيابة هذه الشخصيات بغسل الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وترجع القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 حين أوقفت أجهزة الأمن عددا من موظفي شركة "أنستالينغو" على خلفية تلك التهم.

وقالت هيئة الدفاع إن الزج باسم الغنوشي -وهو رئيس البرلمان الذي حله الرئيس التونسي قيس سعيد- في ملف القضية هو توظيف سياسي.

وكان الغنوشي وقياديون آخرون في حركة النهضة قد أدلوا بأقوالهم في سبتمبر/أيلول الماضي أمام جهات التحقيق في قضية ما يعرف بتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، وذلك في جلسات استمرت أكثر من 13 ساعة.

وقال الغنوشي آنذاك إن ما يجري هو محاولة لإقصاء خصم سياسي، ووصف الاتهامات ضده بالواهية.