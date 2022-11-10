بايدن: من الممتع مشاهدة ترامب في منافسة مع ديسانتيس

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن المنافسة المحتملة في سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024، حيث أعرب عن ثقته في التغلب على مرشح الحزب الجمهوري سواء أكان الرئيس السابق دونالد ترامب أم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء للتعقيب على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس، قال بايدن أثناء حديثه عن ترامب وديسانتيس "سيكون من الممتع مشاهدتهما يتنافسان".

وقد أشار بايدن مجددا إلى أن "لديه النية" للترشح لولاية ثانية في عام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد قراره مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن الأمر ينطوي على "قرار عائلي".

وأوضح بايدن أن قراره لا يتوقف على ترامب الذي قد يعلن الأسبوع المقبل من منتجع مارالاغو في فلوريدا قراره بشأن الترشح للانتخابات المقبلة.

من ناحية أخرى، تتجه الأنظار إلى الجمهوري رون ديسانتيس الذي أعيد انتخابه حاكما لولاية فلوريدا، وهو أحد الطامحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسطع نجم ديسانتيس (44 عاما) في أوساط اليمين الأميركي حتى بات ينظر إليه باعتباره منافسا محتملا للرئيس السابق دونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024.

وذكر موقع أكسيوس الأميركي (Axios) أن فوز ديسانتيس المدوي في انتخابات حاكم فلوريدا يعزز موقعه باعتباره منافسا رئاسيا ويضعه في مسار تصادمي مع ترامب.

وقال الموقع، في تقرير له، إن الفوز الكبير والواسع هو استعراض هائل للقوة ضد ترامب، ورفع لسهم ديسانتيس الذي ظل يتصاعد خلال هذا العام.