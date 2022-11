انتخابات الكونغرس.. مسلمان آخران على قائمة الفائزين

فاز الأميركي من أصل فلسطيني عبد الناصر رشيد ومواطنته الهندية الأصل نبيلة سيد بعضوية مجلس نواب ولاية إلينوي.

ويعد رشيد أول أميركي من أصل فلسطيني يتم انتخابه في المجلس، كما أنه أول مسلم يحظى بعضوية في مجلس النواب بالولاية.

وقال رشيد، الذي يمثل الدائرة 21، عبر حسابه في فيسبوك "لقد فعلناها. أنتم فعلتموها.. إنه لشرف عظيم لي أن أكون ممثل الولاية المنتخب للمنطقة 21 من إلينوي".

Abdelnasser Rashid made history on Nov. 8 winning election as the first Palestinian American to the Illinois House of Representatives. He defeated his Republican opponent, Matthew Schultz of Brookfield, by a roughly 2-to-1 margin. https://t.co/iMpdh7n3Od

وفي حديث لوسائل إعلام أميركية، أوضح عبد الناصر رشيد أنه كسب دعم الناخبين من خلال الانخراط معهم في القضايا السياسية، قائلا إنهم لم يصوتوا له لأنه فلسطيني ومسلم بل صوتوا له للأفكار التي عرضها عليهم.

أما نبيلة سيد الهندية الأصل والمحجبة فهي ليست فقط أول مسلمة تفوز بعضوية مجلس النواب في إلينوي، بل كذلك أصغر عضو فيه.

My name is Nabeela Syed. I’m a 23-year old Muslim, Indian-American woman. We just flipped a Republican-held suburban district.

And in January, I’ll be the youngest member of the Illinois General Assembly.

— Nabeela Syed (@NabeelaforIL) November 9, 2022