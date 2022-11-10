شددت على أن تايوان تمثل جوهر مصالحها.. الصين تعلن التزامها بتحقيق تعايش سلمي مع أميركا

قالت الخارجية الصينية إن بكين تأخذ على محمل الجد المقترح الأميركي للقاء الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن في قمة مجموعة الـ20، التي ستنعقد بعد أيام في بالي بإندونيسيا.

وأضافت الصين أنها ملتزمة بتحقيق تعايش سلمي مع الولايات المتحدة، لكن تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية.

وقالت الخارجية الصينية -في بيان أصدرته اليوم الخميس- إن على واشنطن أن تتوقف عن استخدام القضايا التجارية سلاحا، وأن تتخذ خطوات ملموسة لحماية مبدأ اقتصاد السوق.

وتابعت الخارجية الصينية بالقول إن على واشنطن أن "تعمل مع بكين وتتجنب حالات سوء الفهم والتقدير"، وفق تعبير البيان.

وكان الرئيس الأميركي قال إنه سيبحث مع نظيره الصيني خلال لقائهما في قمة الـ20 مدى تعارض مصالح واشنطن وبكين.

وأشار بايدن إلى أن سياسة بلاده تجاه تايوان لم تتغير على الإطلاق.