شهد وصول إفرايم ميرفيس، والذي يشغل منصب الحاخام الأكبر للتجمعات العبرية المتحدة في بريطانيا، إلى الإمارات لحضور منتدى أبوظبي للسلم، احتفاءً إسرائيلياً واسعاً وترحيباً إماراتياً، في أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه منذ 318 عاماً.

ونشر ميرفيس -عبر صفحته على تويتر- مقطع فيديو يوثق رحلته إلى الإمارات، وعلّق عليه "لقد تلقيت أروع ترحيب في أبوظبي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمنتدى أبوظبي للسلم".

I have received the most wonderful welcome to Abu Dhabi today for the 9th Annual @adpeaceforum . pic.twitter.com/NwXXs9qj52

ونشرت وسائل إعلام وحسابات شخصيات يهودية، مقطع فيديو لحظة دخول الحاخام الأكبر قاعة المنتدى، وكان في استقباله -بحفاوة بالغة- رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلام عبد الله بن بيّه الذي صافحه بيده.

Chief Rabbi Mirvis has arrived in Abu Dhabi at the Abu Dhabi forum for peace, the first visit by a UK Chief Rabbi to the Emirates pic.twitter.com/1AXd6tZl9D

ووصل ميرفيس الإمارات تلبية لدعوة "بن بيّه" وألقى كلمة أمام نحو ألف شخصية من مختلف الأديان، أشاد خلالها باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والذي أُطلق عليه "اتفاق أبراهام" ودعا قادة جميع الأديان إلى "تحقيق ما لا يمكن تحقيقه والبناء على السلام التاريخي الذي حققته اتفاقيات أبراهام الموقعة قبل عامين".

"All of us here are children of Abraham, our father." The Chief Rabbi described key attributes of our common patriarch in his opening address to the Abu Dhabi Forum for Peace this morning. Full speech on our YouTube channel: https://t.co/68NvZQti9v @adpeaceforum pic.twitter.com/12HNFp3v3v

وقالت صحيفة "جويس نيوز" Jewish News اليهودية "إن زيارة الحاخام ميرفيس تعد أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه الممتد منذ 318 عاما" مشيرة إلى أنه رحب بأكثر من ألف ضيف من 70 دولة بعبارة "السلام عليكم وشالوم عليكم" ووصف المنتدى بـ "اللحظة المقدسة".

وأضاف الحاخام في كلمته أن "فكرة السلام بين الإمارات وإسرائيل والمجتمع اليهودي المحلي المتنامي لم يتخيلها أحد قبل 3 سنوات، لكن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب فتحت نافذة لتقوية العلاقات بين اليهود والمسلمين".

وتابع "أنا أقف هنا فقط بسبب القادة الشجعان الذين وصلوا إلى النجوم، نحن نؤمن بالتسامح، نريد أن نحظى بالحب، نريد أن نتجاوز حدود إيماننا" وعبّر الحاخام عن أمله في "امتداد المثال الذي أرسته المعاهدات التاريخية إلى دول أخرى".

والتقى ميرفيس الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، في اجتماع وصفه بـ "التاريخي" ناقش معه "أهمية الشجاعة في القيادة الدينية".

من جهته، دعا رئيس منتدى أبوظبي للسلم إلى "الحوار كوسيلة لا بديل ع نها وطريق لابد من سلوكها للوصل إلى السلام، اللسان بدل السنان، والكلام بدل الحسام"، وفق تعبيره.

وقال بن بيّه في كلمته بالمنتدى "إذا كانت الحرب أولها كلام، فإن السلام أوله كلام، ولذا فلا بد من الحوار والتباحث لإيقاف الحروب وتخفيف التوترات بحيث يوضع السلام، فإن الأبواب المغلقة والأسماع الموصدة لا تؤدي إلى التفاهم ولا إلى السلام".

ولقي خطاب الحاخام احتفاءً وترحيباً إسرائيلياً وإماراتيا حيث أجمع مغردون إسرائيليون وإماراتيون على وصفه بـ "التاريخي" وسط إشادة باتفاقات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

ونقلت صحيفة The Jewish Chronicle اليهودية عن احتفاء قادة يهود بخطاب كبير الحاخامات، حيث قال مدير العلاقات الإسلامية اليهودية باللجنة اليهودية الأميركية آري جوردون "إن تصريحات الحاخام ميرفيس كانت قوية.. وتعتبر اتفاقات أبراهام تحولًا رائعًا، وقد أخبر الناس أننا جميعًا عائلة واحدة".

وعلّق الصحفي اليهودي جوس كابلان على صورة خطاب الحاخام اليهودي قائلا "في لحظة تاريخية، يخاطب الحاخام الأكبر ميرفيس مئات العلماء المسلمين في منتدى السلام في أبوظبي".

