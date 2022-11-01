وزيرة الداخلية الألمانية: حزمة القوانين التي سنتها قطر في السنوات الأخيرة جيدة للغاية

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها أجرت مباحثات جيدة ومثيرة للاهتمام في الدوحة، حيث اطلعت على الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيف دولة قطر منافساتها ابتداء من العشرين من الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة -في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام ألمانية- أنه تم التأكيد في هذه المباحثات على أن حزمة القوانين التي سنّتها قطر في السنوات الأخيرة جيدة للغاية، وأنها حصلت على نظرة ثاقبة إيجابية للغاية من المباحثات مع الجانب القطري.

وقالت الوزيرة "تبادلنا الحديث بشكل جيد ومثير للاهتمام، وتم التأكيد فيه على أن القوانين التي سُنت في السنوات الأخيرة جيدة للغاية، وأن الأمر يتعلق الآن بتنفيذها. كثير من الناس يقولون إن هناك تحسينات تحققت وهذا أمر جيد، وأيضًا عندما سألنا عما إذا كان هذا سيستمر إلى ما بعد كأس العالم، كانت الإجابة بثقة بنعم بشكل لا لبس فيه، وكانوا واثقين جدًّا من أن هذا سيستمر. الآن حصلت على نظرة ثاقبة وإيجابية للغاية من هذه المحادثات الجيدة حقًا".

وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية بعد أيام من استدعاء الخارجية القطرية السفير الألماني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات للوزيرة الألمانية نفسها.