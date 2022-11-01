هنية يدعو إلى إلحاق "إعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني" بمقررات القمة العربية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية -اليوم الثلاثاء- بإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني ودعم الشعب الفلسطيني في القمة العربية المزمع عقدها اليوم في الجزائر.

وقال هنية في رسالة بعث بها إلى القمة العربية "نجدد ضرورة التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للدول العربية، وتحمّل مسؤوليتها في حشد الإمكانات والمقدرات لدعم وإسناد الشعب ومقاومته لاستعادة حقوقه وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعا هنية القادة المجتمعين إلى إقرار المبادرة الجزائرية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان "إعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني"، واعتبارها جزءا من مقررات القمة العربية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت فصائل فلسطينية على "إعلان الجزائر" لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في ختام جلسات حوار وطني فلسطيني شامل استضافته الجزائر لمدة يومين.

كما طالب هنية باتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، ودعم صمود سكان مدينة القدس.

وتطرق إلى الأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية على المستويات السياسية والإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدّسات.

وفي ختام رسالته، جدد هنية دعوته إلى ضرورة دعم القمة العربية للأسرى في سجون الاحتلال، وبذل الجهود لتحريرهم.

وتعقد أعمال القمة العربية التي حملت اسم "لم الشمل العربي" في الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين.